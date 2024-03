Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem Anfang Februar an den Märkten die Erwartungen über eine baldige Leitzinswende seitens der US-Notenbank gedreht hatten, geriet die Goldnotierung unter Druck, so die Analysten der DekaBank.Die Leitzinsen der großen Notenbanken befänden sich auf einem Plateau und die Inflationsraten würden sich langsam den Notenbankzielen annähern. Doch die Leitzinsen dürften bis Mitte 2024 auf dem höheren Niveau verharren und erst in der zweiten Jahreshälfte moderat zurückgehen. Damit seien die Belastungsfaktoren seitens der geldpolitischen Straffung ausgelaufen und die Zinsrückgänge sowie ein schwächerer US-Dollar dürften perspektivisch stützend wirken. Zugleich würden die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der (zinslosen) Goldhaltung, im gesamten Prognosezeitraum im historischen Vergleich auf moderaten Niveaus bleiben.In Summe würden die Analysten der DekaBank erwarten, dass der Goldpreis perspektivisch auf einem moderaten Aufwärtstrend bleiben werde. Sollte sich zeigen, dass die Leitzinsen für längere Zeit wider Erwarten auf ihren hohen Niveaus verharren oder sogar noch weiter steigen würden, bestünde ein Abwärtsrisiko für die Goldpreisprognose der DekaBank. Geopolitische Risiken wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Nahost-Konflikt sowie die US-Wahlen würden hingegen Aufwärtsrisiken darstellen. (Ausgabe März 2024) (12.03.2024/ac/a/m)