Die ganze große Überraschung sollte es dabei freilich nicht geben. Es sei bekannt, dass die Mehrheit der Mitglieder der Notenbank noch zwei weitere Zinsanhebungen im laufenden Jahr sehe. Aktuell würden 88,7 Prozent der Befragten laut dem FED Watch Tool bereits auf der kommenden Notenbanksitzung am 26. Juli einen weiteren Zinsschritt von 25 Basispunkten auf dann 5,25 bis 5,5 Prozent sehen. Das sollte mittlerweile auch eingepreist sein.



Technisch betrachtet seien die vier letzten Handelstage zwar nett anzuschauen gewesen, doch an der übergeordneten Lage habe sich nichts geändert. Bislang sehe die Bewegung nur nach einer technischen Reaktion auf die Verluste der Wochen vorher aus. Zwar habe die Marke von 1.921 Dollar (Das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2011) zurückerobert werden können. Doch technisch habe das keine allzu große Bedeutung. Viel wichtiger wäre ein Ausbruch über den Bereich von 1.960 Dollar. Hier liege mit dem Zwischenhoch aus dem Februar des laufenden Jahres ein wichtiger Widerstand. Anschließend dürfte es rund um den Bereich von 2.000 Dollar einen harten Kampf zwischen Bullen und Bären geben.



Noch einmal sei an dieser Stelle auf das extrem negative Sentiment verwiesen. Obwohl Gold noch vor zwei Monaten ein frisches Allzeithoch erreicht habe, dominiere aktuell wieder die Angst. Diese Stimmung sehe man bei den Edelmetallen praktisch immer im Bereich eines mittleren oder großen Bodens. Aus antizyklischer Sicht spreche das eher für einen Long-Einstieg. Doch technisch fehle noch das Signal. Und so bleibe die Gefahr eines weiteren zyklischen Tiefs bei Gold bestehen. (05.07.2023/ac/a/m)





Der Goldpreis konnte nun vier Tage in Folge positiv beenden. Doch das Ganze sei natürlich durch die Feiertage in Nordamerika verzerrt. Nachdem Montag die Börsen in Kanada geschlossen gewesen seien, hätten die USA gestern den 4. Juli gefeiert. Heute beginne der Handel nun wieder an allen nordamerikanischen Börsen. Und es stehe das Protokoll der letzten Notenbanksitzung zur Veröffentlichung an.