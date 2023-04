Morris habe gesagt, Anleger sollten bei steigendem Staatsrisiko vorsichtig sein, wenn die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe über vier Prozent steige. "Im vergangenen Oktober stieg die Rendite der zehnjährigen Anleihe über vier Prozent und der britische Premierminister und der Finanzminister traten zurück", habe er gesagt. "Sie versuchten, neue wachstumsfördernde Wirtschaftspolitiken einzuführen, das funktionierte jedoch nicht so gut."



"Dann passierte es letzten Monat wieder und wir sahen fünf Banken scheitern. Zudem ist die Credit Suisse, eine der größten Banken der Welt, zusammengebrochen."



Er sei der Meinung, dass die Reaktion der US-Regierung auf den Zusammenbruch der Signature Bank und der Silicon Valley Bank das Risiko nur erhöht hätten. "Die Reaktion, die Bankenrettungen, sollte de facto die Einlagen über die gesamte Bandbreite schützen", habe er erklärt. "Das bedeutet, dass das Risiko, das früher im privaten Sektor lag, jetzt im öffentlichen Sektor liegt. Nicht nur in den USA, sondern in der gesamten entwickelten Welt. Und je höher das Staatsrisiko in der Welt ist, desto höher sollte der Goldpreis sein."



Sollte Morris Recht behalten, habe der Goldpreis das Potenzial auf ein neues Allzeithoch und deutlich darüber anzusteigen. Zwar befinde sich das Edelmetall derzeit in einer Korrektur, doch mittelfristig dürfte es weiter nach oben gehen. "Der Aktionär" rechne mit einem Allzeithoch in diesem Jahr.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Laut Charlie Morris, Gründer und CIO von ByteTree Asset Management, stehen Gold und der Bitcoin vor großen, anhaltenden Gewinnen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gründe dafür seien der schwächelnde Dollar und das steigende Staatsrisiko. Er gehe sogar davon aus, dass die Reaktionen auf die jüngsten Bankenkrise das Risiko sogar noch erhöht hätten. "Die Ökonometrie ist so einfach", habe Morris gegenüber Kitco News gesagt. "Es ist absolut klar, dass es einem mit Gold nicht schlecht gehen wird." Er glaubt, dass wir gerade die Anfangsphase eines "großen Bullenmarktes für Edelmetalle" erleben, so Michael Diertl von "Der Aktionär". "Die Fundamentaldaten fühlen sich richtig an und der Dollar verliert an Momentum. Nimmt man das zusammen, erkennt man, warum das Szenario so stark ist."Morris habe hinzugefügt, dass er zum ersten Mal seit einer Generation den Anstieg des Goldpreises trotz des fehlenden Rückhalts von der Wall Street sehe. "Ich beobachte den Goldmarkt seit 25 Jahren und das ist das erste Mal, dass ich die Abweichung zwischen Fondsgeldern und dem Goldpreis sehe. Dieses Mal ist es anders", habe er betont.