"Gold löst das spieltheoretische monetäre Gleichgewicht für eine multipolare Welt, die dennoch in hohem Maße vom internationalen Handel abhängig ist", habe er erklärt. "Am Ende des Zweiten Weltkriegs machte die US-Wirtschaft etwa die Hälfte der gesamten Weltwirtschaft aus. Heute sind es nur noch 20 Prozent. Wenn man diesen Trend extrapoliert, wird er letztlich das Gleichgewicht bestimmen, unabhängig davon, ob die USA ihre militärische Überlegenheit behalten oder nicht."



"Die Zinswende der Fed findet gerade jetzt statt", habe Butler gesagt. "Wenn sie vorbei ist und die Märkte wieder zu der Überzeugung gelangen, dass die Zentralbanken bei der Inflationsbekämpfung weitaus machtloser sind, als sie dachten, wird Gold meiner Meinung nach alle seine Verluste in diesem Jahr wieder wettmachen und sogar neue Höchststände erreichen."



"Tatsache ist, dass niemand Gold drucken kann und niemand Gold erschaffen kann", so Butler. "Es ist schön zu wissen, dass Mutter Natur bestimmt, wie viel Gold verfügbar ist. Gold erleichtert all die guten Dinge des internationalen Handels und mildert gleichzeitig die möglichen schlechten Dinge der Währungsmanipulation."



Seit Jahren werde immer wieder über eine Rückkehr zum Goldstandard spekuliert - passiert sei bislang nichts. Die Geldpolitik der vergangenen Jahre sei derart aus dem Ruder gelaufen, dass eine Rückehr zum Goldstandard sicher wieder für mehr Vertrauen in Fiatwährungen sorgen würde. Da es aber aktuell keine Anzeichen gebe, dass dies kurzfristig geschehen werde, sollten Anleger nicht auf ein solches Szenario spekulieren. (06.09.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis arbeitet sich im frühen europäischen Handel nach oben, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch Entwarnung könne nach wie vor keine gegeben werden. Zu wackelig erscheine die Charttechnik an dieser Stelle. Doch es gebe Marktteilnehmer, die mit deutlich höheren Kursen rechnen würden. John Butler, Head of Treasury bei TallyMoney und Autor von The Golden Revolution, sei einer davon.