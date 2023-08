Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis pendelt seit einigen Wochen etwas oberhalb der Marke von 1.900 US-Dollar bzw. 1.750 Euro je Feinunze, so die Analysten der DekaBank.



Die Inflationsraten würden sich auf dem Rückzug befinden und die Notenbanken schienen den Hochpunkt bei ihren Leitzinsen weitgehend erreicht zu haben. Die von den Analysten der DekaBank erwartete Zinspause bedeute, dass seitens der Geldpolitik vorerst keine starken Impulse für den Goldpreis kommen würden. Die Herabstufung des US-Kreditwürdigkeitsratings habe den Goldpreis kaltgelassen. Denn die globale Goldnachfrage sei relativ schwach, dies würden auch die vor kurzem veröffentlichten Daten zum physischen Goldmarkt im zweiten Quartal bestätigen. Dies gelte vor allem für den Investmentbereich. Bei mit Gold besicherten Wertpapieren (ETFs) würden die Bestände weiter abgebaut. Auch die Goldkäufe der Notenbanken hätten sich abgeschwächt. Die Schmucknachfrage sei allerdings recht stabil geblieben.



Perspektiven: Die hohen Inflationsraten hätten dafür gesorgt, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel gestrafft hätten. Die US-Notenbank FED und die EZB dürften ihren Leitzinserhöhungszyklus weitestgehend beendet haben. Die Leitzinsen sollten vorerst auf den erhöhten Niveaus verharren und erst im Verlauf von 2024 wieder moderat zurückgehen. Die Belastungen von Seiten der geldpolitischen Straffung seien also ausgelaufen, eine gemäßigte Preisstütze in Form von Zinsrückgängen dürfte im kommenden Jahr erfolgen. Auch würden die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der (zinslosen) Goldhaltung, im gesamten Prognosezeitraum im historischen Vergleich auf moderaten Niveaus. Preisstützend wirke zudem, dass die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, noch längere Zeit erhalten bleibe. In der Summe würden die Analysten der DekaBank erwarten, dass der Goldpreis perspektivisch auf einen moderaten Aufwärtstrend einschwenken werde. (Volkswirtschaft Rohstoffe August 2023) (11.08.2023/ac/a/m)



