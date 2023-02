Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis habe in den vergangenen Tagen eine überfällige Korrektur erfahren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Vom Top sei es rund 90 USD in die Tiefe gegangen - und das binnen zwei Tagen. Der Markt habe die EZB-Sitzung und v.a. den stärker als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zum Anlass genommen, um korrigieren.



In den vergangenen Tagen habe der Markt versucht sich zu erholen, doch der große Schwung wolle sich noch nicht einstellen. Wenn wir uns die Korrektur ansehen würden, dann spreche einiges dafür, dass der gesamte Sektor noch etwas Luft nach unten habe. Anleger sollten jedoch nicht den Fehler machen und versuchen, dass absolute Tief abzugreifen. Dazu bedürfe es einer Menge Glück. Vielmehr komme es darauf an, die übergeordneten Trends zu spielen. Und aktuell spreche vieles dafür, dass der Edelmetallsektor zurück in einem Bullenmarkt sei. Auch der Anstieg von mehr als 20% vom Tief sei ein klares Indiz dafür. In einem Bullenmarkt würden die Überraschungen auf der Oberseite geschehen. "Ich habe vorsichtig angefangen, Positionen im Sektor auszubauen", sage Bußler. (09.02.2023/ac/a/m)

