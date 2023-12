Mit der Erwartung perspektivisch fallender Leitzinsen werde Gold interessanter für Anleger. Denn das Edelmetall sei mit einem Malus behaftet: Im Gegensatz etwa zu festverzinslichen Wertpapieren werfe Gold keine laufenden Erträge ab. Würden die Zinserwartungen sinken, werde auch der Nachteil fehlender Zinserträge kleiner - und Gold gewinne unter Anlagegesichtspunkten an Attraktivität.



DER AKTIONÄR bleibt ganz klar bullish für den Goldpreis. Der Sprung auf ein neues Rekordhoch habe ein neues Kaufsignal erzeugt. Physische Edelmetalle wie beispielseweise Maple Leaf oder Krügerrand würden aber weiter zum Basisinvestment gehören. In einer Bullenphase würden sich Goldminenwerte allerdings je nach Hebel deutlich besser entwickeln. Anleger sollten deswegen ihr Portfolio um einige Goldaktien ergänzen.



(Mit Material von dpa-AFX)



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Gold. (04.12.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat sich seit dem Zwischentief Anfang Oktober zuletzt extrem stark entwickelt, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".In der Nacht auf Montag sei dem Edelmetall der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelungen. Die neue Rekordmarke liege nun bei 2.135,39 Dollar. Zuletzt habe der Goldpreis wieder etwas nachgegeben. Derzeit notiere die Feinunze bei 2.087,10 Dollar.Getrieben werde der Preis für das Edelmetall schon seit Oktober von der Aussicht, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein dürfte. Zuletzt hätten sogar die Hoffnungen zugenommen, dass es schon in wenigen Monaten zu einer ersten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank FED kommen könnte, falls die Inflation weiter nachlasse.