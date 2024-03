In dieser Woche richte sich der Blick auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA. Die CPI-Daten, die am Dienstag erscheinen würden, stünden angesichts der gestiegenen Zinssenkungserwartungen ganz genau unter Beobachtung. Sollten die Februar-Daten erneut auf eine hartnäckige Inflation hinweisen, könnten sich einige Anleger kurzfristig dazu entschließen, ihre jüngsten Gewinne zu realisieren, was den Goldpreis belasten würde. Analysten würden im Februar mit einer Teuerung von 3,1% im Jahresvergleich rechnen. Für die Kerninflation, ohne Energie und Nahrung, würden sie indessen einen Rückgang von 3,9% auf 3,7% zum Vorjahresmonat erwarten. Im Vorfeld der wichtigen Inflationsdaten lege die Gold-Rally eine Pause ein. Der Goldpreis notiere am Montag aktuell bei 2.178 US-Dollar.



Goldpreis: Technische Lage



Der Tageschart zeige den fulminanten Anstieg des Goldpreises seit dem Februar-Tief bei 1.984 USD. Mit dem erfolgreichen Ausbruch über den Widerstand bei 2.058/65 USD habe sich die Rally zuletzt beschleunigt. In der Spitze sei es bis an die Marke von 2.195 USD gegangen. Doch hier sei der Preis nach unten abgeprallt. Sollte der Goldpreis im heutigen Handel eine bärische Tageskerze ausbilden, steige die Wahrscheinlichkeit an, dass es zunächst zu einer Konsolidierung komme. Der RSI auf Tagesbasis notiere mit rund 84 bereits im überkauften Bereich. Zudem habe sich der Preis deutlich von seiner 50-Tage-Linie entfernt. Ein Rücklauf nach dem steilen Anstieg wäre also keine Überraschung. Ein erster potenzieller Anlaufpunkt liege bei 2.154 USD. Darunter wären weitere Abgaben in Richtung 2.125 USD wahrscheinlich. Angesichts der starken Marktdynamik könnte es nach einer Konsolidierung wieder aufwärts gehen. (11.03.2024/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche hat die Gold-Rally deutlich an Fahrt aufgenommen, so die Experten von XTB.Der Goldpreis sei unaufhaltsam in die Höhe geschnellt und habe am Freitag den vierten Tag in Folge ein neues Rekordhoch erreicht. Der Rekord liege nun bei rund 2.195 US-Dollar je Feinunze. Ein entscheidender Grund für die jüngste Rally sei die Aussicht auf einen Zinsschwenk der Notenbanken. Nichtsdestotrotz sei die Gold-Rally etwas ungewöhnlich. Denn es habe kein besonderes Event gegeben, das den steilen Anstieg in der letzten Woche ausgelöst habe. Normalerweise steige der Goldpreis nur so sprunghaft an, wenn es beispielsweise zu besonderen geopolitischen oder wirtschaftlichen Ereignissen komme - dies sei aber nicht der Fall gewesen.