Eben hätten die Silberbullen noch versucht, die Marke von 21 Dollar einzunehmen, da gehe es auch schon wieder abwärts. Aktuell nähere sich der Silberpreis sogar wieder der Marke von 20 Dollar. Gold sei beim ersten Anlauf in Richtung 1.760 Dollar gescheitert und nun gehe es wieder bergab in Richtung 1.700 Dollar. Ein Beinbruch? Nein, auch wenn bei Edelmetalle noch wichtige Marken nach oben zu überwinden hätten, so sei eine Pause durchaus gesund.



Silber habe noch vor wenigen Tagen im Bereich von 17,60 Dollar notiert, der Goldpreis im Tief bei 1.615 Dollar. Nachdem Gold binnen fünf Handelstagen eine Rally von mehr als 100 Dollar an den Tag gelegt habe, sei eine Pause durchaus verdient - und so ganz nebenbei auch gesund. Ähnlich sehe es bei Silber aus. Silber sei binnen fünf Tagen von 17,60 auf zwischenzeitlich 21,20 Dollar nach oben gesprungen, ein Anstieg von rund 17 Prozent. Eine Pause sei alles andere als ungewöhnlich.



Die heutige Korrektur sei bislang nichts weiter als eine verdiente Pause nach einem wahrhaft furiosen Anstieg. Im GDX habe sich zudem im Bereich von 25 Dollar ein Gap aufgetan, das nun geschlossen werden dürfte. All das sei für einen gesunden Aufwärtstrend normal mittelfristig sollte Gold aber den Bereich um 1.760 Dollar und Silber vor allem den 22,50-Dollar-Bereich überwinden, um den Aufwärtstrend zu bestätigen.



Mutige Anleger setzen auf ein solches Szenario und nutzen den Rücksetzer, um Positionen in Gold- und/oder Silberproduzenten auf- beziehungsweise auszubauen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (05.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startet heute schwach in den US-Handel, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Gold verliere aktuell rund 15 Dollar, Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) prozentual sogar noch deutlicher. Bedeute dies, dass das junge Pflänzchen, das sich Hausse nenne, bereits wieder vertrocknet sei? Oder sei es eben nur ein (gesunder) Rücksetzer in einem neuen Aufwärtstrend bei den Edelmetallen.