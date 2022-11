Wenn es nach E.B. Tucker von Metalla Royalty gehe, dann sei dies nur der Auftakt zu einer Rally bei Gold. Seiner Ansicht nach sei der aktuelle Stand der Goldpreise nicht wirklich zu erklären. Zwar könne Gold noch bis Weihnachten verhalten agieren. Doch im neuen Jahr sollte Gold Gas geben und bis Mitte Februar 2023 das alte Hoch von 2.070 Dollar erreichen, habe er gegenüber kitco.com gesagt. Danach werde es nicht mehr merklich nach unten gehen. Weit weniger bullish sei er übrigens für die Kryptowährungen. Er sage, dass ein Großteil der Kryptowelt seiner Meinung nach in einer Pleite enden werde.



Gold habe sich in den vergangenen Wochen deutlich erholen können. Und an der grundsätzlichen Aussage habe sich auch nach dem gestrigen Tag nichts geändert. Gold habe den Bereich rund um 1.730 Dollar weiter verteidigt, damit bleibe das kurzfristig bullishe Szeario weiter intakt. Gold könne im nächsten Anlauf die 1.800 Dollar knacken und in den Bereich von 1.820/1.833 Dollar vorstoßen. Erst ein Rutsch unter 1.730 Dollar würde die technische Situation komplizierter machen. Doch das sei aktuell nicht das präferierte Szenario. Auch bei den Minen herrsche Aufbruchsstimmung. Gestern habe es eine Korrektur gegeben, die zwar schmerzhaft gewesen sei, aber an der grundsätzlichen Ausrichtung nichts geändert habe. Viele Aktien scheinen ihre Korrektur abschließen zu wollen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Das Potenzial sei enorm.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) erlebte keinen guten Start in die neue Handelswoche, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor allem erneute Äußerungen von FED-Mitglied Jim Bullard, wonach die Zinsanhebungen weitergehen könnten, hätten dem Goldpreis zugesetzt. Doch heute scheinen diese Sorgen bereits wieder vergessen zu sein. Gold kann zur Mittagszeit zweitstellig zulegen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" weiter. Auch Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) ziehe mit und mache den Großteil der gestrigen Verluste wett.