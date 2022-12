"Gold hat sich in diesem Jahr ziemlich gut entwickelt. Wir haben es auf Dollar-Basis betrachtet, und der Dollar ist in diesem Jahr immer noch ziemlich stark gestiegen, auch wenn er von seinen Höchstständen entfernt ist. Aber Gold scheint sich um seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu stabilisieren", habe DoubleLine Capital CEO Gundlach während eines Webcasts letzte Woche gesagt.



Gold habe am Dienstag den GD200 bei 1.788,69 Dollar überquert. Einen Anstieg darüber halte Gundlach für sehr interessant. Er wolle allerdings nicht nur einen Tagesschlusskurs, sondern einen Wochenschlusskurs darüber sehen.



Der CEO von DoubleLine Capital habe auf das vorausschauende Verhalten von Gold verwiesen, um zu erklären, warum der Goldpreis zu steigen beginne. "Vielleicht ist das eine Vorhersage, die auf einen schwächeren Dollar hindeutet. Der Dollar hat seinen Höchststand erreicht", habe er gegenüber kitco.com gesagt.



"Der Aktionär" ist bereits seit dem Überschreiten der 1.735-Dollar-Marke bullish, so Michael Diertl. (14.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat sich in den letzten Wochen aus seiner prekären Lage befreit, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Er habe in sechs Wochen rund 200 Dollar zugelegt, angesichts des schwächelnden Dollar sei auch noch kein Ende der Rally zu erwarten. Milliardär und Fondsmanager Jeffrey Gundlach sei an dem Edelmetall interessiert, sobald ein bestimmtes Ereignis eintrete.