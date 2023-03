Middelkoop sei der Meinung, dass der wichtigste Treiber für Gold die wachsende Verschiebung in der Globalisierung sei. Er habe erklärt, dass die Welt sich schnell auf ein multipolares System zubewege, da die Rolle des Dollars als Reservewährung zu schwächeln beginne. Er habe angemerkt, dass die von den USA geführten Sanktionen gegen Russland, nach der Invasion in der Ukraine im letzten Jahr, die globalen Finanzmärkte näher an eine große Konfrontation zwischen West- und Ostnationen gebracht hätten.



"Kleinere Anleger verstehen das nicht und auch die Medien verstehen es im Allgemeinen nicht. Aber auf höchster Ebene wissen die Zentralbanken, was passiert. Sie sichern sich ab, indem sie Gold kaufen", habe er gesagt.



Im vergangenen Jahr hätten Daten des World Gold Council gezeigt, dass Zentralbanken weltweit 1.136 Tonnen Gold gekauft hätten, der höchste Wert seit Aufzeichnungsbeginn in den 1950er Jahren. "Wenn die Zentralbanker beginnen, in Richtung Gold zu fliehen, ist das ein sehr starkes Signal dafür, dass es ein großes Misstrauen im Herzen des Finanzsystems gibt", so Middelkoop.



Die führende Nachfrage nach Gold von Zentralbanken komme von der People's Bank of China, die seit November 109 Tonnen Gold gekauft habe. Middelkoop erwarte, dass China im Laufe des Jahres weiterhin Gold kaufen werde.



"Es ist kein Zufall, dass China gerade damit begonnen hat, seine Goldkäufe wieder zu veröffentlichen. Sie machen darauf aufmerksam, dass sie eine internationale Währung haben", habe er gesagt.



Middelkoop nenne viele gute Argumente dafür, in Gold zu investieren. Auch "Der Aktionär" erwartet ein neues Allzeithoch in diesem Jahr sowie deutlich höhere Preise in den nächsten Jahren. (21.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) befindet sich weiterhin deutlich über der 1.900-Dollar-Marke, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Willem Middelkoop, CIO und Gründer des Commodity Discovery Fund, erwarte dieses Jahr sogar ein neues Allzeithoch für das Edelmetall. In einem Interview mit Kitco News habe er hinzugefügt, dass die Preise in den nächsten Jahren viel höher notieren würden als jetzt."In drei Jahren werden wir auf die aktuellen Goldpreise als Schnäppchen zurückblicken. Wir werden auf heute als Beginn der Rally zurückblicken, wenn die Preise wirklich explodiert sind", habe er gesagt. "Wir sind sehr nahe an einer Wende im globalen Währungssystem."