Die hohen Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel spürbar straffen würden. Die US-Notenbank FED und die EZB würden im Prognosezeitraum ihre Leitzinserhöhungen beenden und das Zinsniveau werde voraussichtlich auf moderat höherem Niveau verharren. Die geldpolitische Straffung sei an den Märkten größtenteils eingepreist worden, bezogen auf die USA würden die Märkte sogar schon Zinssenkungserwartungen widerspiegeln.



Im Prognosezeitraum seien seitens der Geldpolitik keine weiteren eindeutigen Auswirkungen mehr auf den Goldpreis zu erwarten. Die Belastungen von dieser Seite würden auslaufen, aber zugleich erscheine eine Preisstütze in Form von starken Zinsrückgängen bislang eher unwahrscheinlich. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum auf vergleichsweise moderaten Niveaus bleiben. Preisstützend wirke, dass die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, längere Zeit erhalten bleibe.



Aus alledem lasse sich kein stark ausgeprägter und eindeutiger Trend für den Goldpreis ableiten. Im Zuge der geopolitischen Anpassungen und der Rückkehr zum neuen, höheren Zinsniveau dürfte sich der Goldpreis in einem neuen Gleichgewicht einpendeln. (Ausgabe Januar 2023) (13.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis ist im Lauf der vergangenen Wochen spürbar angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Bei der US-Inflationsentwicklung zeichne sich eine merkliche Entspannung ab, was die Zinserhöhungserwartungen für die US-Notenbank FED dämpfe und damit dem Goldpreis Unterstützung verleihe. Die Finanzmärkte würden sogar schon Leitzinssenkungen für die FED in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres einpreisen. Die US-Notenbank selber sende solche Signale nicht und auch die Analysten der DekaBank würden erst im kommenden Jahr die Kehrtwende hin zu fallenden US-Leitzinsen erwarten. Daher sähen die Analysten der DekaBank für den weiteren Verlauf dieses Jahres kein nennenswertes Aufwärtspotenzial für die Goldnotierung. So ähnlich würden auch viele Goldinvestoren denken, die offenbar Anlagealternativen zu Gold fänden. Denn die Bestände von goldbesicherten Wertpapieren würden global weiter fallen und somit ihren seit Mai 2022 anhaltenden Abwärtstrend fortsetzen.