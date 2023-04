Im April dieses Jahres habe die Suchanfrage nach Gold sogar einen höheren Wert als im Jahr 2020 erreicht, als das Edelmetall sein aktuelles Allzeithoch markiert habe. Das letzte Mal, dass ein vergleichbar hohes Interesse in den USA zu verzeichnen gewesen sei, sei im August 2011 gewesen, als der Preis erstmals die 1.900-USD-Marke pro Unze überschritten habe. Allerdings habe sich dies als zyklisches Top herausgestellt und das Edelmetall daraufhin einen mehrjährigen Bärenmarkt durchlaufen.



Ein ähnlich hohes Suchinteresse sei bereits im Oktober 2008 verzeichnet worden, als die Finanzkrise nach der Lehman-Pleite ihren Höhepunkt erreicht habe. Auch damals sei der Goldpreis um mehr als 20% gefallen, bevor er schließlich sein Tief erreicht habe. Man könne deshalb festhalten, dass die Anzahl der Google-Suchanfragen einen guten Kontraindikator darstelle. Eine Korrektur im Edelmetall und ein damit einhergehender Rückgang in den Anfragen käme nicht überraschend.



Die Korrektur beim Goldpreis sei wahrscheinlich noch nicht zu Ende. Kurzfristig könnte das Edelmetall nochmal bis zur 1.900-USD-Marke fallen. Mittelfristig sollte sich der Rücksetzer jedoch als Kaufgelegenheit herausstellen und ein neues Allzeithoch folgen. (26.04.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis notiere nur rund 100 USD unter seinem Allzeithoch, so Michael Diertl vom Anlegemagazin "Der Aktionär".Indes hätten die Google-Suchen nach "Wie kaufe ich Gold?" in den USA bereits ein neues Rekordhoch erreicht. Die Daten würden zwar nur bis in das Jahr 2004 zurückreichen, doch bisher seien sie ein verlässlicher Indikator für die Preisentwicklung des Edelmetalls gewesen.