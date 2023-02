Die Analysten der DekaBank haben eine Aufwärtsrevision der Prognose getätigt.



Die hohen Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel spürbar straffen würden. Die US-Notenbank FED und die EZB würden in absehbarer Zeit ihre Leitzinserhöhungen beenden, und das Zinsniveau wird voraussichtlich auf moderat höherem Niveau verharren. An den Märkten würden sich für die USA sogar schon Zinssenkungserwartungen widerspiegeln. Insgesamt seien im Prognosezeitraum seitens der Geldpolitik keine stärkeren Auswirkungen auf den Goldpreis zu erwarten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die Belastungen von dieser Seite würden auslaufen, aber zugleich erscheine eine Preisstütze in Form von starken Zinsrückgängen bislang eher unwahrscheinlich. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum auf vergleichsweise moderaten Niveaus bleiben. Preisstützend wirke, dass die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, längere Zeit erhalten bleibe.



Aus alledem lasse sich kein stark ausgeprägter und eindeutiger Trend für den Goldpreis ableiten. Im Zuge der geopolitischen Anpassungen und der Rückkehr zum neuen, höheren Zinsniveau dürfte sich der Goldpreis in einem neuen Gleichgewicht einpendeln. (Ausgabe Februar 2023) (10.02.2023/ac/a/m)







Doch insgesamt bleibe die Goldnotierung in einem Umfeld höherer Anleiherenditen bemerkenswert stark. Die jüngsten Daten zum physischen globalen Goldmarkt würden eine Erklärung liefern: Die Goldnachfrage habe im Gesamtjahr 2022 nur knapp das Rekordniveau aus dem Jahr 2011 verfehlt. Während die Schmucknachfrage etwas schwächer und die Investmentnachfrage dank der Barren- und Münznachfrage stärker gewesen sei als ein Jahr zuvor, hätten die Zentralbanken im Jahr 2022 - vor allem in der zweiten Jahreshälfte - so viel Gold wie zuletzt im Rekordjahr 1967 gekauft. Somit sei die kräftige Gesamtnachfrage in erster Linie auf die massiven Goldkäufe von Schwellenländernotenbanken zurückzuführen gewesen, insbesondere die Türkei, China, die Staaten des Nahen Ostens und Indien. Hauptgründe für die Aufstockung der Goldreserven dürften die geopolitischen Risiken sowie die erhöhte Inflation sein.