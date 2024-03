Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern hatten wir den Goldpreis auf Monatsbasis analysiert, heute legen wir nach, indem wir die Zeitebene herunterbrechen und das Edelmetall im Wochenbereich auf den Prüfstand stellen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus gutem Grund, denn in der abgelaufenen Woche sei mit 2.083 USD der höchste Wochenschlusskurs der Historie gelungen. Charttechnisch bedeutender seien aber der Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends seit Dezember sowie der Sprung über die Hochstände von 2020, 2022 und 2023 bei 2.070/2.072 USD. Begleitet werde der beschriebene Ausbruch von einem neuen MACD-Kaufsignal. Da neben der diskutierten Keilformation zuvor auch noch eine klassische Korrekturflagge ausgeprägt worden sei, spreche derzeit einiges für einen nachhaltigen Vorstoß in "uncharted territory" jenseits des bisherigen Allzeithochs vom Dezember bei 2.135 USD. Das rechnerische Kursziel aus der Flagge lasse sich auf gut 2.250 USD taxieren und harmoniere zudem sehr gut mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Abwärtsimpulses von 2011 bis 2015 bei 2.254 USD. Auf der Unterseite bilde indes das bisherige Jahrestief (1.984 USD) im Zusammenspiel mit der 50-Wochen-Linie (akt. bei 1.979 USD) einen massiven Rückzugsbereich. (06.03.2024/ac/a/m)

