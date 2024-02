Infolge der Neukalibrierung der Markterwartungen hätten die Renditen auf US-Staatsanleihen zuletzt wieder stark angezogen. Die viel beachtete 10-jährige Anleiherendite sei von 3,87% Anfang Februar auf aktuell 4,28% gestiegen. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, sollten die Inflationsdaten am Donnerstag auf der Oberseite überraschen. Nachdem die jüngst veröffentlichten CPI- und PPI-Daten über den Analystenschätzungen gelegen hätten, könnten auch die PCE-Preisdaten für eine Überraschung sorgen. Der Fokus liege dabei vor allem auf der PCE-Kernrate, der bevorzugte Inflationsindikator der FED. Laut den Prognosen der Analysten könnte die Kernrate im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,4% gestiegen sein, das wäre der stärkste Anstieg seit April letzten Jahres. Im Jahresvergleich solle der Preisdruck immerhin von 2,9% auf 2,8% zurückgehen.



Einen Tag später würden zudem die Verbraucherpreise der Eurozone für den Februar veröffentlicht. Hier rechne man mit einem Rückgang des Verbraucherpreisindex von zuvor 2,8% auf 2,5%. Hinzu komme in dieser Woche noch eine Vielzahl an Reden von FED-Mitgliedern, darunter FOMC-Mitglieder Bostic, Williams, Mester und Daly. Angesichts der Fülle an wichtigen Daten und geldpolitischen Aussagen könnte dem Goldpreis noch eine bewegte Woche bevorstehen.



Im H4-Chart sei erkennbar, dass sich das Edelmetall seit dem Tief vom 13. Februar bei 1.984 USD in einer Aufwärtsbewegung befinde. Nach einem kurzen Rücksetzer auf 2.016 USD habe der Goldpreis den Widerstandsbereich bei 2.033/37 USD wieder angelaufen. Es könnte erneut zu einem Ausbruchsversuch auf der Oberseite kommen, nachdem der letzte Versuch gescheitert sei. Wesentlich werde sein, ob es Gold per Tagesschluss schaffe, sich über der markanten Barriere zu halten.



Komme es am Folgetag zu einer Bestätigung des Ausbruchs, so steige die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. Die nächsten Anlaufpunkte könnten bei 2.058 und 2.065 USD sein. Eintrüben würde sich das Chartbild, wenn der Goldpreis unter das letzte lokale Tief bei 2.016 USD falle. Ein Rückgang per Tagesschluss unter die EMA50 bei aktuell 2.024 USD wäre indessen ein erster Vorbote für weiter fallende Kurse.





Nachdem die Marktteilnehmer zuletzt ihre Zinssenkungserwartungen zurückgeschraubt hätten, rücke das Thema nun wieder in den Fokus. Die jüngsten Aussagen sowohl von den Notenbankern der FED als auch der EZB würden darauf hindeuten, dass die Zentralbanken es nicht eilig hätten, die Zinsen schnell zu senken. Das habe dazu geführt, dass die Märkte "nur" noch mit einer Lockerung durch die EZB um knapp einen vollen Prozentpunkt, verglichen mit 82 Basispunkten durch die FED, bis zum Jahresende rechnen würden. Die Märkte würden darauf setzen, dass die EZB im Juni beginne, die Zinsen zu senken, während die Wahrscheinlichkeit in den USA für einen Juni-Zinsschritt auf 52% zurückgegangen sei.