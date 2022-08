Der US-Dollar habe im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen einen neuen Fünf-Wochen-Höchststand erreicht, was das in Dollar notierte Gold für Käufer aus dem Ausland teurer gemacht habe, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um 5 Basispunkte auf 3,04 Prozent und die der zweijährigen um 8 Basispunkte auf 3,33 Prozent angestiegen sei.



Der Goldpreis leide unter anderem aber auch von dem Notenbanktreffen in Jackson Hole. US-Notenbank-Chef Jerome Powell werde am Freitag seine Rede erhalten. Marktteilnehmer würden damit rechnen, dass er seine hawkishe Haltung bekräftigen werde. TD Securities-Stratege Daniel Ghali gehe davon aus, dass die Preise nach der Konferenz unter die Marke von 1.700 Dollar fallen könnten. Die Analysten der Commerzbank hätten gesagt, dass Gold weiterhin unter Druck stehen könnte, da die FED die Zinsen bis zum Ende des Jahres weiter anhebe, aber nach dem Ende des Zinserhöhungszyklus wieder ansteigen dürfte.



Tatsächlich bekomme Gold derzeit Gegenwind aus allen Ecken. Letztlich lasse sich aber vieles auf einen Nenner zurückführen: Wie sehe die Politik der US-Notenbank in den kommenden Monaten aus? Zwei Faktoren würden dies bestimmen. Einerseits die Inflation. Hier habe es mit den Daten für den Juli eine leichte Entspannung gegeben, aber es sei sicher zu früh, von einem rückläufigen Trend zu sprechen. Andererseits stütze die FED ihre Zinsanhebungen vor allem auf den starken Arbeitsmarkt. Sollte dieser Anzeichen von Schwäche senden, dürfte sich die Politik ändern. Kurzfristig freilich schiele jeder Richtung Jackson Hole.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) befindet sich in einem Abwärtsstrudel, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der starke US-Dollar setze dem Edelmetall zu. Der Montag sei der sechste Tag mit Verlusten in Folge gewesen. Der Goldpreis habe auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Monat geschlossen. Auch die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen seien der Entwicklung des Edelmetalls nicht gerade förderlich.