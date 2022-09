Spannend werde es am morgigen Dienstag, wenn die US-Verbraucherpreie veröffentlicht würden. Dazu würden sich in der laufenden Woche auch noch die US-Einzelhandelsumsätze für August gesellen, die ein wichtiger Gradmesser dafür sein würden, wie sich die Verbraucher angesichts der aggressiven Zinserhöhungen der Federal Reserve verhalten würden. Schwächere Wirtschaftsdaten könnten den US-Dollar weiter unter Druck bringen. Paradoxerweise könnte eine schwächere Inflation gut für Gold sein, da damit die Zinsangst allmählich aus dem Markt entweichen könnte.



"Wenn die Inflation sinkt, besteht die Möglichkeit, dass die Zinssätze nicht viel höher als 4,00 Prozent steigen", habe Ed Moya, leitender US-Marktanalyst bei OANDA, laut dem Internetportal kitco.com gesagt. "Wenn das passiert, dann hat der US-Dollar vielleicht seinen Höhepunkt erreicht, was dem Gold eine gewisse Erleichterung verschaffen würde."



Nach Schätzungen der Ökonomen werde der Verbraucherpreisindex im August um 0,1 Prozent fallen, da die Benzin- und Energiepreise im letzten Monat gesunken seien. Gleichzeitig werde erwartet, dass die Kerninflation, bei der Energie- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt würden, um 0,2 Prozent steigen werde.



Der Goldpreis sei noch ein Gefangener des US-Dollars. Die Frage sei: Wann werde der US-Dollar sein Peak sehen - oder habe der Dollar den Höhepunkt schon überschritten. Viel werde von der US-Notenbankpolitik abhängen. Wenn die Notenbank signalisiere, dass sie einen oder gar zwei Gänge zurückschalte in Sachen Zinsanhebungen, dann könnte dies den Dollar Wind aus den Segeln nehmen und gleichzeitig den Goldpreis beflügeln. Bislang gebe es aber noch keine technischen Parameter, die die These eines Tops beim US-Dollar stützen würden. (12.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kaum verliert der US-Dollar etwas an Schwung, schon trauen sich die Goldbullen aus ihren Verstecken, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) steige zum Wochenauftakt rund 10 Dollar, Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) lege prozentual sogar noch deutlicher zu. Es sei verfrüht, von einer Trendwende zu sprechen. Doch die aktuelle Bewegung zeige, was den Goldpreis ausbremse: Der Dollar.