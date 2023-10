Der Analyst sehe Parallelen zu damals. Der Abfluss aus Gold-ETFs sei seiner Meinung nach teilweise auf die überwältigende Kraft der 2-jährigen US-Staatsanleihe, die aktuell über fünf Prozent notieren würden, und das gleichzeitige Absinken der Inflation unter fünf Prozent zurückzuführen. Der Ausverkauf von US-Staatsanleihen sei laut McGlone ein letzter Atemzug im Einklang mit dem Anstieg der Ölpreise.



Michele Schneider, Direktorin für Handelsausbildung und Forschung bei MarketGauge, habe gesagt, sie sei angesichts der aktuellen Situation trotz ihrer langfristig bullischen Haltung gegenüber Gold derzeit eher neutral eingestellt.



"Es sieht so aus, als ob die Marke von 1.830 Dollar entscheidend sein könnte", so die Analystin. "Ich würde hier nicht aggressiv kaufen, aber ich wäre hier sicherlich auch kein aggressiver Verkäufer. Ich denke, wir werden sehr bald wissen, in welche Richtung Gold gehen möchte."



Der steile Absturz des Goldpreises in den letzten Tagen sei auf die neuen Hochs in den Anleiherenditen und dem Dollar zurückzuführen. Auch wenn das Jahrestief bei 1.804 Dollar noch mal getestet werden könnte, sollte Gold nun einen mittelfristigen Boden einziehen können. DER AKTIONÄR geht von einer Jahresendrallye bei den Edelmetallpreisen aus. (05.10.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mike McGlone hat zuletzt darauf hingewiesen, dass der steile Anstieg der Anleiherenditen ein Marktumfeld schafft, das dem in früheren rezessiven Phasen ähnelt, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der leitende Stratege bei Bloomberg Intelligence habe das aktuelle Szenario sogar mit den großen Abstürzen der Aktienmärkte in den Jahren 1987 und 2008 verglichen. Goldpreis von rund 1.000 auf 700 Dollar pro Unze, bevor er die Rallye auf das damalige Allzeithoch von 2011 bei rund 1.900 Dollar begann."