Paris (www.aktiencheck.de) - Mit rund 1.984 Dollar je Feinunze war Gold am Donnerstag so teuer wie seit März vergangenen Jahres nicht mehr, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Am Gängelband der ZinsenBremsend könnten indes die am Mittwoch von US-Notenbankchef Powell gedämpften Zinssenkungserwartungen wirken. Der Realzins als einer der wichtigsten Preisbestimmungsfaktoren dürfte vor diesem Hintergrund nämlich zunächst hoch bleiben und Gold als zinslose Anlage belasten. Spitze sich hingegen die US-Bankenkrise weiter zu, könnten die Zinserwartungen wieder fallen - und dem Goldpreis zusätzlichen Rückenwind verleihen. (27.03.2023/ac/a/m)