Spannend werde die Sitzung der Notenbank Anfang Mai. Dass die Zinsen ein weiteres Mal um 25 Basispunkte steigen würden, scheine mittlerweile ausgemachte Sache zu sein. Doch die Frage sei: Lege sich die FED bereits mehr oder weniger auf eine anschließende Zinspause fest oder lasse sie ein Hintertürchen für weitere Zinsanhebungen im Sommer?



Im Rahmen der Einzelaktien gehe es unter anderem um zwei größere Produzenten: Barrick Gold und Northern Star Resources. Die Charts der beiden Aktien würden dafür sprechen, dass die Korrektur durchaus noch weitergehen könnte. Bislang sei praktisch technisch noch nichts passiert.



Spannend sei auch das, was sich im Red Lake Distrikt in Kanada tue. Dort übernehme West Red Lake den insolventen Konzern Pure Gold. Pure Gold sei beim Bau des Madsen Gold Projekts gescheitert. Nun versuche sich West Red Lake daran, das Projekt in Produktion zu bringen. Hinter West Red Lake stehe kein geringerer als Frank Guistra. Damit gehe West Red Lake All-in. Der Markt gebe dem Deal schon einmal Vorschusslorbeeren - das zumindest suggeriere der Kurs von West Red Lake.



Spannend bleibe der Kupfersektor. Dort gebe es praktisch wöchentlich Übernahmen. Im Kampf um Teck Resources wolle Glencore noch einmal nachlegen. Doch es gebe einige Analysten, die Teck eher bei Freeport oder auch BHP sehen würden. Hier sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. (20.04.2023/ac/a/m)







Das Edelmetall habe in der laufenden Woche bislang Federn lassen müssen, die Bullen hätten die Marke von 2.000 Dollar aufgeben müssen. "Ganz überraschend kommt das nicht", so Markus Bußler. Der Ausbruch auf ein frisches Allzeithoch sei bislang versagt geblieben.