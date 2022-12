"Es wird in nächster Zeit ein schwieriges Umfeld für Gold sein", habe er in seiner Präsentation gesagt. "Es ist unwahrscheinlich, dass der derzeitige Gegenwind nachlässt, solange die FED nicht weniger aggressiv wird. Nichtsdestotrotz sollte eine Abkehr von den aggressiven Zinserhöhungen bis 2023 neue Käufer zurück auf den Markt bringen."



Obwohl der Goldmarkt weiterhin eine gesunde physische Nachfrage verzeichne, sei die Investitionsnachfrage der größte Faktor, der die kurzfristige Preisentwicklung beeinflusst, so Widmer. Er habe hinzugefügt, dass das derzeitige makroökonomische Umfeld keine Anreize für Anleger biete, das Edelmetall zu halten. "Die Daten deuten darauf hin, dass das nicht-kommerzielle Interesse nur etwa halb so groß ist wie während der Hausse im Jahr 2020", habe er gesagt.



So düster die Preisentwicklung in der ersten Jahreshälfte auch sein möge, die Bank of America rechne mit einer dramatischen Wende, wenn die Federal Reserve die Zinsen nicht mehr anhebe. Die Bank of America gehe davon aus, dass der Goldpreis im dritten und vierten Quartal des nächsten Jahres im Durchschnitt bei 2.000 USD pro Unze liegen werde.



Mit Blick auf das Jahr 2024 sehe die Bank of America die Goldpreise mit einem Durchschnittspreis von 2.086 USD pro Unze weiterhin auf hohem Niveau.



Der Goldpreis habe deutliches Potenzial nach oben. Treffe die Prognose der Bank of Amerika ein, sollten vor allem Minen-Aktien profitieren können. (01.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat ankündigt, die Höhe der Zinsschritte reduzieren zu wollen, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Daraufhin habe die Dollar-Stärke abgenommen, weshalb es mittlerweile nicht mehr allzu schlecht für Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) aussehe. Dieser Meinung sei auch die Bank of Amerika, welche den Preis pro Unze 2023 bei 2.000 Dollar und 2024 sogar noch höher sehe.Laut den offiziellen Prognosen der Bank of America habe Gold jedoch immer noch einen soliden Weg zu 2.000 USD bis zum Ende des Jahres vor sich. In einer Webinar-Präsentation am Mittwoch habe Michael Widmer, Rohstoffstratege der Bank of America, gesagt, dass er zwar optimistisch für Gold im nächsten Jahr sei, aber nicht vor dem zweiten Quartal des Jahres mit höheren Preisen rechne.