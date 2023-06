Ein Hauptfaktor, der die Federal Reserve dazu veranlasse, die Zinserhöhungen aufrechtzuerhalten, sei ein starker Aktienmarkt. McGlone zufolge werde diese Entwicklung jedoch nicht von Dauer sein. "Wenn der Anstieg der Aktienkurse im ersten Halbjahr anhält, ist es wahrscheinlicher, dass die FED die Zinsen hochhalten wird. Es ist das Potenzial für eine Gegenleistung für die größte Liquiditätspumpe in der Geschichte, die jetzt abfließt, und könnte Parallelen zu 1929-30, als der Dow Jones Industrial Average zunächst um etwa 50 Prozent fiel und sich vor der Großen Depression wieder um 50 Prozent erholte."



Eine große Stütze des Goldpreises seien die Goldkäufe der Zentralbanken gewesen, die die Abflüsse aus börsengehandelten Goldfonds ausgleichen würden. "Die Tatsache, dass die Bestände der börsengehandelten Goldfonds im Jahresvergleich bis zum 16. Juni um etwa 10 Prozent gefallen sind, während der Goldpreis um den gleichen Betrag steigt, könnte darauf hindeuten, dass das Metall zu heiß ist oder Stärke hat", so McGlone. "Wir tendieren zu Letzterem, denn Gold scheint auf einen Schwenk der Federal Reserve zu warten und wird von Zentralbanken mit den tiefsten Taschen der Welt gekauft."



McGlone habe hinzugefügt, dass die Gewinne am Aktienmarkt aufgrund der aufgrund der kommenden deflationären Rezession nur von kurzer Dauer sein würden.



Wie gestern bereits geschrieben, zeige sich Gold erstaunlich stabil angesichts der zahlreichen Belastungsfaktoren. Sobald die US-Notenbank wieder in Richtung Zinssenkungen tendiere, dürfte der Goldpreis die 2.000 Dollar nachhaltig überwinden. (21.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von Bloomberg Intelligence blieben optimistisch mit Blick auf den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), berichtet Markus Bußler von "Der Aktionär".FOMO - die Angst, etwas zu verpassen - könnte den Goldmarkt beherrschen. Dazu könnte eine wirtschaftliche Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte gepaart mit einem Ausverkauf am Aktienmarkt eine Bewegung in Richtung 3.000 Dollar auslösen.