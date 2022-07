Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis geriet gestern abermals unter Druck und schloss unter der psychologisch wichtigen Marke von 1.700 Dollar, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die schwache Performance von Gold stehe in engem Zusammenhang mit dem nach wie vor starken Dollar und dem extrem angeschlagenen Chartbild. Nach dem Verlust des Bereichs rund um 1.750 Dollar sei es für Gold rasch bergab gegangen. Sollte nun der Bereich bei 1.680 Dollar nicht halten, dann wäre der nächste Unterstützungsbereich bei 1.650 Dollar zu finden. Dazu müsste man aber schon bis in den April 2020 zurückgehen - es sei also mehr als zwei Jahre her, dass Gold so niedrig notiert habe. Die Minenaktien hätten gestern empfindlich auf den Goldpreisrückgang reagiert. Der GDX sei unter Druck geraten und sei mehr als drei Prozent eingeknickt. Mittlerweile würden alle Aktien im GDX unter der 200-Tage-Linie notieren. Dieses Phänomen habe man häufig im Bereich eines großen Bodens. Allerdings sage das alleine noch nichts darüber aus, wann die Trendwende anstehe.Bei den großen Goldproduzenten dürfte in den kommenden Tagen die Diskussion entbrennen, wie nachhaltig die Dividenden seien, wenn Gold längere Zeit im 1.600-Dollar-Bereich notiere. Für das zweite Quartal habe beispielsweise Barrick Gold noch einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 1.871 Dollar erzielt. Damit dürfte die Dividende für das zweite Quartal bei 0,20 Dollar bleiben. Ob sie im dritten Quartal reduziert werde, werde an der Performance von Gold hängen. Sollte der durchschnittliche Verkaufspreis bei 1.700 Dollar oder höher bleiben, dann dürfte Barrick bei seiner Dividendenpolitik bleiben. Mit einer Dividendenrendite von über fünf Prozent sei die Aktie in diesem Fall ein absolutes Schnäppchen. Aber selbst wenn die Dividenden um 5 Cent reduziert werde, sei Barrick damit historisch betrachtet günstig bewertet. (21.07.2022/ac/a/m)