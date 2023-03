Während Goldanleger Schmerzen verspüren würden, sei der Trend für Gold immer noch gut, habe Frank Holmes, CEO und Chief Investment Officer von U.S. Global Investors gegenüber dem Internetprotal kitco.com gesagt. In einem kürzlich erschienenen Bericht für U.S. Global Investors habe Holmes auf die umgekehrte Beziehung zwischen Gold und dem US-Dollar hingewiesen. Da das Edelmetall international in Dollar gepreist werde, stünden Gold und der Dollar in einem umgekehrten Verhältnis zueinander, habe Holmes in dem Bericht geschrieben, und wenn der Dollar stark sei, könne es an der Zeit sein, Gold zu akkumulieren.



Gold stehe kurz vor dem stärksten Kaufsignal seit vier Monaten, da der US-Dollar nach einer Rally, die den Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang Januar gebracht habe, nachlasse. Da der jüngste US-Arbeitsmarktbericht besser ausgefallen sei als erwartet, könnte das gelbe Metall kurzfristig noch leiden, so Holmes. "Ich rate den Anlegern, die Delle zu kaufen und liegen zu lassen", so Holmes. "Als Bitcoiner würde ich sagen: "Kommt mit der Volatilität klar", denn das Angebot an Gold ist nicht groß."



Momentan gebe es aus fundamentaler Sicht zahlreichen Gegenwind für den Goldpreis. Vor allem die Aussicht auf länger steigende Zinsen in den USA habe die Renditen und letztlich auch den Dollar beflügelt. Allerdings dürften die Zinsschritte dieses Jahr zu Ende gehen. Für Gold werde es keine entscheidende Rolle spielen, ob der Spitzenzins bei 5,25 oder 5,5 Prozent liege. Die Technik signalisiere einen potenziellen Boden. Das sollte Anlegern Mut machen. (02.03.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) muss sich heute wieder dem starken US-Dollar beugen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch insgesamt deute aus technischer Sicht einiges auf eine Bodenbildung hin. Die kommenden Wochen könnten also wieder im Zeichen eines steigenden Goldpreises stehen. Das sehe auch Frank Holmes so, der zuletzt eher in der Bitcoin-Szene zu Hause gewesen sei.