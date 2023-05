Der Stochastik-Indikator beginne, ein positives Momentum zu entwickeln, was auf eine mögliche Aufwärtsbewegung des Goldpreises hindeute. Die Widerstandsmarke in der Nähe der Spanne von 2.060 bis 2.070 Dollar sei mehrfach getestet worden, was auf eine starke Preisbewegung und einen schwächer werdenden Widerstand hindeute.



Aufgrund dieser Faktoren sei es wahrscheinlich, dass der Goldpreis in den kommenden Tagen weiter steigen werde. Das erste positive Ziel dürfte bei etwa 2.049 Dollar liegen. Ein Durchbruch dieses Niveaus könnte den Preis über 2.068 Dollar als nächstes Ziel treiben. Ein Durchbruch unter das Unterstützungsniveau von 2.000 Dollar wäre jedoch als negativer Faktor zu werten und könnte eine Korrekturwelle einleiten. In einem solchen Szenario läge die nächste Unterstützungslinie im Bereich von 1.960 bis 1.970 Dollar. Die Gesamtstruktur sei bullisch für Gold.



Händler und Anleger sollten das Kursgeschehen um diese Schlüsselwerte beobachten und auf die Bestätigung eines Ausbruchs oder einer Umkehr warten, bevor sie Handelsentscheidungen treffen würden. Technische Indikatoren und zusätzliche Marktanalysen könnten weitere Erkenntnisse über die mögliche Richtung des Goldpreises liefern. (09.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) setzt am Dienstag seinen Aufwärtstrend fort, so die Experten von XTB.Der Goldpreis handle derzeit um 2.030 Dollar pro Unze, was einer Tagesveränderung von +0,41% entspreche. Der Trendkanal habe den Goldpreis kontinuierlich positiv unterstützt.