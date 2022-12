Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nennenswerte Rückgang der US-Treasury-Renditen ließ den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in den vergangenen Wochen ansteigen, so die Analysten der DekaBank.



Die leichte Entspannung bei der US-Inflationsentwicklung habe die Erwartung gestärkt, dass der Großteil der US-Leitzinserhöhungsschritte bereits vorbei sein könnte. Die Gold-ETF-Anleger hätten sich hiervon bislang jedoch nicht leiten lassen. Sie würden den Abbau ihrer Gold-ETF-Bestände global fortsetzen. Diese würden seit April 2022 kontinuierlich reduziert, würden sich aber im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren auf nach wie vor hohem Niveau befinden. Kein Wunder, denn zu den ohnehin bedeutenden geopolitischen Risiken komme die Unsicherheit bezüglich der Neuordnung des Zins- und Inflationsumfelds hinzu. Unklar bleibe bislang auch, wie stark die weltwirtschaftliche Abschwächung bzw. Rezession im Winterhalbjahr 2022/23 ausfallen werde. Gold bleibe nicht zuletzt vor dem Hintergrund der vielfältigen Unwägbarkeiten ein fester Bestandteil einer ausgewogenen Geldanlagestrategie.



Die hohen Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel spürbar straffen würden. Die US-Notenbank FED und die EZB würden im Prognosezeitraum ihre Leitzinserhöhungen beenden, und das Zinsniveau werde voraussichtlich auf moderat höherem Niveau verharren. Der Großteil der geldpolitischen Straffung sei bereits an den Märkten eingepreist worden. So seien im Prognosezeitraum seitens der Geldpolitik keine weiteren massiven Auswirkungen mehr auf den Goldpreis zu erwarten. Die Belastungen von dieser Seite würden auslaufen, aber zugleich erscheine eine Preisstütze in Form von starken Zinsrückgängen unwahrscheinlich. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum auf vergleichsweise moderaten Niveaus bleiben. Preisstützend wirke, dass die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, längere Zeit erhalten bleibe. Aus alledem lasse sich kein stark ausgeprägter und eindeutiger Trend für den Goldpreis ableiten. Im Zuge der geopolitischen Anpassungen und der Rückkehr zum neuen, höheren Zinsniveau dürfte sich der Goldpreis in einem neuen Gleichgewicht einpendeln. (Ausgabe Dezember 2022) (09.12.2022/ac/a/m)



