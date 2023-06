Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis wurde gestern nach der Veröffentlichung der VPI-Daten niedriger gehandelt und fiel auf 1.941 USD pro Unze, so die Experten von XTB.Aus technischer Sicht befinde sich der Goldpreis nach wie vor in einem Aufwärtstrendkanal, was auf eine mögliche Aufwärtsbewegung im mittleren Zeitrahmen hindeute. Allerdings sei der Preis in jüngster Zeit mehrmals von einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie abgelehnt worden, was darauf hindeute, dass sich Gold an einem entscheidenden Wendepunkt befinden könnte. Unterstützung biete der Bereich zwischen 1.920 und 1.940, in dem sich derzeit der 100-Tage-SMA befinde. Ein Durchbruch unter diese Werte könnte ein weiteres Abwärtsmomentum entfalten. Sollte es Gold gelingen, über die 2.000er-Marke zu steigen, könnte dies auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtsmomentums hindeuten. (14.06.2023/ac/a/m)