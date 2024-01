Neben den Einkaufsmanagerindices Gewerbe und Dienstleistung am Mittwoch stünden ebenfalls die BIP-Zahlen für das vierte Quartal am Donnerstag sowie die von der FED bevorzugten Preisdaten der privaten Konsumausgaben (PCE) am Freitag auf der Agenda. Die Märkte dürften indessen auf schwächere Daten hoffen, damit die Zinsen möglichst blad und stark gesenkt würden - bad News wären in diesem Fall good News. Zu starke Konjunkturdaten würden hingegen die Sorge schüren, dass die US-Notenbank erst später als erhofft eine Zinswende einleite.



Zudem gebe die EZB am Donnerstag ihre Zinsentscheidung bekannt und äußere sich zur künftigen Geldpolitik. Heute richte sich der Fokus zunächst um 13:30 Uhr auf das EZB-Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung. Angesichts der Fülle an wichtigen Daten werde es dem Goldpreis nicht an neuen Impulsen mangeln.



Die geopolitischen Spannungen würden ebenfalls ein Thema bleiben: So drohe jetzt ein Krieg zwischen Pakistan und dem Iran, ein Konflikt, den vorher kaum jemand auf dem Schirm gehabt habe. Schon zu Beginn des Gaza-Kriegs seien Anleger in die Krisenwährung Gold geströmt. Sollte die Situation im Nahen Osten nun weiter eskalieren, könnte Gold erneut gefragt sein.



Goldpreis: Aktuelle Lage



Am Donnerstagvormittag zeige sich Gold wenig bewegt. Bislang sehe man nur eine leichte Erholung von den Vortagsverlusten. Von seinem gestrigen Tief bei 2.001 USD sei der Goldpreis bis auf 2.014 USD gestiegen. Wie es kurzfristig weitergehe, hänge unter anderem von der Entwicklung der US-Renditen und des US-Dollar ab. Im beigefügten Chart sei die negative Korrelation zum Dollar deutlich zu erkennen. Aus charttechnischen Gesichtspunkten habe der Goldpreis eine wichtige Unterstützungszone erreicht, die von der Horizontalen bei 2.007 USD bis zur psychologischen Marke von 2.000 USD reiche. Hier sollten die Gold-Bullen eine Reaktion zeigen, andernfalls drohe ein Rutsch bis zum letzten lokalen Tief bei 1.973 USD. (18.01.2024/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis ist im gestrigen Handel bis an die psychologische Marke von 2.000 US-Dollar gerutscht und hat damit die Verluste der Vortage ausgeweitet, so die Experten von XTB.Druck sei vor allem von den stark gestiegenen Anleiherenditen sowie der anhaltenden Dollar-Stärke ausgegangen. Die Benchmark-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sei zeitweise über die Marke von 4,10% geklettert, nachdem sie Ende Dezember noch auf ein Tief bei 3,78% gesunken sei. Auch der Dollar habe am Mittwoch seine seit Ende Dezember andauernde Rally fortgesetzt und gegenüber wichtigen Devisen zugelegt. Starke Konjunkturdaten aus den USA, wo die viel beachteten Einzelhandelsumsätze über den Prognosen gelegen hätten, hätten Dollar und Renditen angeschoben, während der Goldpreis nachgegeben habe.Märkte würden Zinserwartungen anpassenDie Märkte hätten zuletzt ihre Erwartungen an eine aggressive Lockerung leicht nach unten angepasst, nachdem sich einige der FED-Mitglieder zurückhaltend geäußert hätten und die Wirtschaftsdaten stabil geblieben seien. Die FED habe immer betont, dass sie datenabhängig entscheide, ein robustes makroökonomisches Umfeld in den USA erhöhe daher die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nicht so früh und schnell fallen würden wie gedacht. Die Geldmärkte hätten ihre Erwartung, dass die FED die Zinsen bereits im März senke, von über 70% vor einer Woche auf aktuell 59% gesenkt. Bis zum Jahresende würden die Märkte aber nach wie vor sechs Zinssenkungen erwarten.Das Zinsthema beherrsche nicht nur die Gemüter, sondern habe auch Auswirkungen auf den Goldpreis und andere Assets, weshalb den Konjunkturdaten in den nächsten Wochen erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werde. Bereits in der kommenden Woche stünden in den USA einige wichtige Wirtschaftsdaten auf der Agenda, von denen sich die Händler neue Erkenntnisse auf die Politik der FED erhoffen würden.