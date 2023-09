"Während unserer Reise besuchten wir Minen, die etwa 22 Prozent der jährlichen Goldproduktion Australiens ausmachen. Verstärkte Explorationsanstrengungen, regionale Konsolidierungen, die zu Größenvorteilen führen, der anhaltende Fokus auf Optimierung und Kostenkontrolle sowie die historisch hohen Goldpreise dürften dazu beitragen, dass die Goldminenindustrie in absehbarer Zukunft eine dynamische Entwicklung nehmen wird", erkläre Casanova.



Wesentliche Erkenntnisse der Reise seien für die Goldexpertin unter anderem gewesen:



- Während die Rohstoffpreise nun offenbar zurückgehen würden, wirke sich der Fachkräftemangel in Australien weiterhin auf Kosten und Volumen aus, obwohl sich die COVID-bedingten Auswirkungen im letzten Jahr umgekehrt hätten.



- Australien sei technologisch führend in der Branche, und die Einführung von ferngesteuerten und automatisierten Fahrzeugen werde zu kontinuierlichen Verbesserungen bei Kosten, Produktion und Sicherheit führen.



- In ganz Australien liege der Schwerpunkt auf ESG, insbesondere auf der Verringerung der Treibhausgasemissionen. Die Goldproduzenten würden sich intensiv um Energieeffizienz und alternative Energieerzeugung bemühen, vor allem Solar- und Windenergie, um die für 2030 gesetzten Ziele mit den derzeit verfügbaren Technologien kurzfristig zu erreichen. (26.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Kürzlich konnten die Gold- und Edelmetallexperten von VanEck Australien bereisen und dabei mit den Managementteams mehrerer Unternehmen aus der Goldbranche zusammenkommen sowie Goldminen besuchen, darunter Tagebau- und Untertagebauminen, wie Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei VanEck in ihrem aktuellen Goldkommentar berichtet."Überall konnten wir feststellen, dass der Schwerpunkt auf den neuesten Technologien, Bergbautechniken und Effizienzsteigerungen liegt und dass die Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) einen hohen Stellenwert einnehmen", so Casanova."Unserer Ansicht nach ist Australien nach wie vor ein führendes Bergbauland, sowohl in Bezug auf das Potenzial als auch auf die Investitionsfähigkeit - derzeit macht Australien auf der Grundlage der Unternehmensreserven etwa 15 Prozent des Gesamtengagements des Portfolios aus. Zu den wichtigsten Themen, die wir mit den Managementteams erörtert haben, gehören: der Fokus auf die Dekarbonisierung des Energieverbrauchs, der Fachkräftemangel und die Rolle der Technologie im Bergbau, um Kosten zu senken, die Effizienz zu verbessern und den Bergbau für die Arbeiter sicherer zu machen."