Die starken Anstiege der US-Zinsen und Renditen würden die Opportunitätskosten der Goldhaltung erhöhen und tendenziell auf den Goldpreis drücken. Der hieraus resultierende starke Gegenwind dürfte aber perspektivisch nachlassen. So würden die Analysten erwarten, dass der Preis für die Feinunze Gold schon 2023 wieder auf etwas höherem Niveau notieren werde.



Die stark gestiegenen Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel spürbar straffen würden. Die US-Notenbank FED und die EZB hätten ihre Nettoanleihekäufe eingestellt und würden in großen Schritten die Leitzinsen erhöhen. Das im Prognosezeitraum zunächst noch allgemein steigende Zinsniveau werde die Goldnotierung belasten.



Doch viel von der geldpolitischen Straffung sei schon an den Märkten eingepreist. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden daher im Prognosezeitraum immer noch auf vergleichsweise moderaten Niveaus bleiben. Dies spreche dafür, dass der Goldpreis nicht mehr nennenswert fallen werde. Zudem werde die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, zunächst erhalten bleiben.



Die gegenseitigen ökonomischen Sanktionen des Westens und Russlands würden zu Anpassungen führen, und im Zuge dessen werde sich auch der Goldmarkt in einem neuen Gleichgewicht einpendeln. (Ausgabe Oktober 2022) (14.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Antriebskräfte für die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) haben sich nicht verändert, so die Analysten der DekaBank.Einerseits erweise sich die Inflation in vielen Ländern als überraschend hoch und hartnäckig. Dies gebe dem Goldpreis Auftrieb. Andererseits würden die meisten Notenbanken mit stärkeren Leitzinsanhebungen dagegen steuern. Für die Goldnotierung seien insbesondere das energische Vorgehen der US-Notenbank FED von Bedeutung, von der erwartet werde, dass sie im laufenden Leitzinserhöhungszyklus deutlich in den restriktiven, also den die wirtschaftliche Entwicklung bremsenden, Zinsbereich vordringen werde.