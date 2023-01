Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

327,55 EUR -0,43% (10.01.2023, 10:25)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

325,70 EUR -1,60% (10.01.2023, 09:57)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

353,00 USD +1,41% (09.01.2023, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (10.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Der Krieg in der Ukraine mit all seinen wirtschaftlichen Folgen habe die Investmentbanken im vergangenen Jahr hart getroffen. Schon seit der Finanzkrise 2008 hätten sich viele Gelhäuser vom reinen Investmentbanking verabschiedet, nur noch Goldman Sachs sei fast ausschließlich in diesem Geschäftsbereich tätig. Das fordere nun seinen Tribut denn der Konzern müsse seine Strategie anpassen.Zum Ende des dritten Quartals 2022 habe Goldman Sachs rund 49.000 Mitarbeiter beschäftigt. Da der Markt für IPOs und Fusionen im vergangenen Jahr fast zum Erliegen gekommen sei, wolle Goldman nun 3.000 Stellen streichen. Das berichte zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich auf zwei Insider berufe, denen zufolge sogar noch mehr Jobs wegfallen könnten.Betroffen sein sollten hauptsächlich Stellen im Investmentbanking, da die Erträge in diesem Segment seit letztem Jahr schwächeln würden. Der Ausblick für die US-Wirtschaft sei zudem gedämpft, auch wenn eine Rezession vermieden werden könnte. Auf dem Prüfstand scheinen auch Jobs in der Privatkunden-Sparte Marcus zu stehen, die nach mehreren Jahren immer noch Defizite produziert, so Strebin.Am Dienstag in einer Woche, dem 17. Januar, werde Goldman Sachs seine Bücher öffnen und mit den Q4-Zahlen auch das Gesamtjahr 2022 abschließen. Dann dürfte das Management tiefere Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung und die zukünftige Strategie gewähren.Die Goldman Sachs-Aktie habe zuletzt die 100-Tage-Linie bei 353,50 Dollar gerissen, Halt könnte nun der GD50 bei 331,55 Dollar bieten. Der Finanztitel sei eine laufende Empfehlung, für einen Neueinstieg sei es indes noch zu früh. Anleger warten die Quartalszahlen in einer Woche ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link