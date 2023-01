Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:



Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (20.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Goldman Sachs Group Inc.(ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Federal Reserve habe am Freitag mitgeteilt, dass sie das Verbrauchergeschäft von Goldman Sachs untersuche. Die Zentralbank möchte feststellen, ob die Bank angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe, als sie die Kreditvergabe ausgeweitet habe, wie Insider berichten würden. Die Aktie breche infolge der News über drei Prozent ein.Die Aufsichtsbehörde habe Bedenken, dass die Bank nicht über angemessene Überwachungs- und Kontrollsysteme innerhalb des Verbrauchergeschäfts verfügt habe. Diese Systeme würden auch als Marcus bezeichnet.Die FED prüfe, ob Goldman eine angemessene Aufsicht über Marcus ausgeübt habe und ob es Management- oder Führungsprobleme gebe, so Insider. Die Aufsichtsbehörde prüfe auch, was in Fällen von Kundenschäden geschehen sei, einschließlich der Frage ob diese intern angezeigt und falls ja, ordnungsgemäß gelöst worden seien, hätten sie mitgeteilt.Die Korrektur bei Goldman Sachs scheine noch nicht vorbei zu sein. Anleger warten aufgrund der schlechten Newslage vorerst ab, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link