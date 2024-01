Die Aktie ist ein Kauf, der Stopp wird bei 260 Euro platziert, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu Goldman Sachs in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2024)



Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (16.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) ein Kauf.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe im Schlussquartal 2023 trotz unerwartet hoher Kosten überraschend viel Gewinn erzielt. Das sei umso bemerkenswerter, weil sich das Finanzinstitut in der Restrukturierung befinde und die Konkurrenz im Investmentbanking Federn habe lassen müssen.Unter dem Strich habe das Geldhaus einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 1,9 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) eingefahren, wie es am Dienstag in New York mitgeteilt habe. Das sei gut die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor gewesen und auch mehr, als Experten zuvor geschätzt hätten.Das Jahr 2023 sei für Goldman schwierig verlaufen - Konzernchef David Solomon habe es in der Mitteilung als "Jahr der Umsetzung" bezeichnet. Nun habe der Konzern aber eine "viel stärkere Plattform für das Jahr 2024". In diesem Jahr dürften die Belastungen aus der Sparte mit Privatkundenplattformen deutlich geringer ausfallen, habe er in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt.Der zwischenzeitliche Ausflug ins Massengeschäft mit Privatkunden habe dem Konzern keinen Erfolg beschert, Solomon habe das Rad daher zurückgedreht. So habe auch in der Jahresbilanz ein Gewinnrückgang von rund 27 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar zu Buche gestanden.Vor allem der Aktienhandel habe Analysten mit einem starken Anstieg überrascht. Die Erträge seien um gut ein Viertel auf 2,6 Milliarden Dollar gewachsen. Die Vermögensverwaltung habe zudem die höchsten Erträge in einem Quartal seit zwei Jahren erzielt.Unter dem Strich hätte Goldman im vierten Quartal noch mehr verdient, wenn der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA nicht nachträglich mit Sonderbelastungen zu Buche geschlagen hätte. So habe die Bank 529 Millionen Dollar in den Einlagensicherungsfonds nachschießen müssen.Die Goldman-Aktie habe zuletzt um 1,5 Prozent auf 383,52 Dollar zugelegt. Damit habe das Papier an seine jüngste Rally angeknüpft. Seit dem Jahrestief 2023 Ende November bei unter 290 Dollar habe es nun schon fast ein Drittel gewonnen."Der Aktionär" habe mit der Neuempfehlung von Goldman Sachs vergangene Woche vor Zahlen ein gutes Timing bewiesen. Die frischen Impulse durch die Zahlen sollten Rückenwind geben, um die nächsten Widerstände bei 389 Dollar aus dem Weg zu räumen.