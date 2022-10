Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (18.10.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs: Starker Quartalsbericht - AktiennewsGoldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt, die sowohl beim Gewinn pro Aktie (EPS) als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten übertrafen, so die Experten von XTB.- Gewinn pro Aktie (EPS): 8,25 Dollar vs. 7,47 Dollar erwartet- Umsatz: 11,98 Mrd. Dollar vs. 11,43 Mrd. Dollar erwartetDie Bank habe weltweit den ersten Platz bei den angekündigten und abgeschlossenen Fusionen und Übernahmen sowie bei den weltweiten Aktien- und aktienbezogenen Angeboten seit Jahresbeginn belegt.Consumer & Wealth Management habe im dritten Quartal einen Rekord-Nettoertrag von 2,38 Milliarden Dollar erwirtschaftet, 18% mehr als im dritten Quartal 2021.Der Buchwert je Stammaktie sei im Quartal um 2,1% und in den ersten neun Monaten 2022 um 8,4% auf 308,22 Dollar gestiegen.Die Ergebnisse von Goldman Sachs seien Teil eines Trends positiver Überraschungen im Bankensektor in Bezug auf die ausgewiesenen Gewinne.Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: