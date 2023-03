Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Investorentag sprach der CEO von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (-3,9%) von Überlegungen zu "strategischen Alternativen" in Bezug auf das Konsumentengeschäft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Darauffolgende Spekulationen über den Verkauf (eines Teils) des Kreditportfolios hätten die Aktie auf Talfahrt geschickt.



Der Präsident Mexikos habe gestern verkündet, dass Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-0,9%) dort die Errichtung eines Werkes plane. Mit Investitionen im Bereich von USD 5 Mrd. wolle Tesla einen Produktionsstandort in Nordmexiko eröffnen. Genauere Details sollten heute folgen. (01.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Tesla



