Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

369,05 EUR +1,30% (10.11.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

378,31 USD +4,51% (10.11.2022, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (11.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs: Rally ausgereizt - ChartanalyseDie Aktie der amerikanischen Bank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) legte in den letzten Tagen eine steile Rally hin, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei sie von 287,75 USD auf 380,43 USD geklettert und habe dabei den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem November 2021 durchbrochen. Die Aktie habe sich damit auch einem noch offenen Abwärtsgap zwischen 384,39 USD und 389,75 USD vom 14. Januar 2022 angenähert. Die Aktie sei auf kurzfristige Sicht schon seit mehreren Tagen überkauft. Der RSI 14 notiere auf Tagesbasis im oberen Extrembereich und auf dem höchsten Stand seit Januar 2021.Die Rally in der Aktie von Goldman Sachs scheine kurzfristig ziemlich ausgereizt. Zwar bestehe noch die Möglichkeit, dass die Aktie das Abwärtsgap vom 14. Januar schließe, aber spätestens dann sollte es eigentlich zu einer Konsolidierung kommen. Dabei könnte die Aktie in Richtung 358,62 USD oder sogar an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch bei aktuell 352,61 USD abfallen. Sollte die Aktie aber unerwartet über 389,75 USD ausbrechen, könnte die kurzfristige Rally noch in Richtung 412,66 USD oder sogar an das Allzeithoch bei 426,16 USD fortgesetzt werden. (Analyse vom 11.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:371,50 EUR +0,12% (11.11.2022, 08:35)