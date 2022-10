Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (18.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Nachdem gestern die Bank of America mit guten Zahlen habe überzeugen können, lege Goldman Sachs (GS) am heutigen Dienstag mit ebenfalls starken Q3-Kennziffern nach. Die US-Bank habe sowohl beim Ergebnis als auch bei den Erträgen die Markterwartungen übertroffen. Vor allem das starke Handelsergebnis steche ins Auge.Goldman Sachs habe im dritten Jahresviertel knapp 3 Mrd. USD bzw. 8,25 Dollar je Aktie verdient und damit 44% weniger als im außergewöhnlich guten Vorjahreszeitraum. Das sei dennoch mehr als die Analysten im Vorfeld erwartet hätten. Auch die Umsätze, die um 12% unter dem Vorjahreswert gelegen hätten, hätten die Schätzungen des Marktes übertroffen: Statt der erwarteten 11,4 Mrd. USD habe die US-Investmentbank rund 12 Mrd. USD ausgewiesen.Vor allem das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren sei herausragend belaufen. In diesem Segment seien 3,5 Mrd. USD eingenommen worden und damit 41% mehr als in der vergleichbaren Vorjahresperiode. Analysten hätten bei dieser Kennziffer mit nur 3 Mrd. USD gerechnet. Damit habe die US-Bank auch die schwächere Investmentbanking-Sparte überkompensieren können. In diesem - durch den Ukraine-Krieg belasteten - Geschäftsfeld seien die Erträge um 57% auf rund 1,6 Mrd. USD eingebrochen und hätten damit unter den Schätzungen der Analysten gelegen .Die Goldman Sachs-Aktie, die in diesem Jahr bis Montag um fast 20% gefallen sei, lege am Dienstag im frühen US-Handel mehr als 4% zu.Investierte Anleger könnten weiter an Bord bleiben. Etwaige Neueinsteiger, die auf Nummer sicher gehen wollten, sollten besser ein frisches technisches Kaufsignal abwarten. Das läge vor, wenn der Titel den GD50 (aktuell bei 324,65 USD) herausnehme, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link