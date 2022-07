Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

300,95 EUR +3,90% (18.07.2022, 14:42)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

293,87 USD +4,36% (15.07.2022, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (18.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Die US-Investmentbank habe den Anlegern zu Wochenbeginn glänzende Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Sowohl die Erträge als auch das Ergebnis hätten deutlich über den Erwartungen des Marktes gelegen. Dabei sei die Handelssparte der entscheidende Erfolgsfaktor gewesen, der zudem die Schwächen im Investmentbanking habe überkompensieren können.Die Zahlen seien herausragend und würden Laune machen. Die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik runde das sehr positive Bild. Mutige Anleger mit langfristigem Anlagehorizont könnten eine erste Position aufbauen, da die US-Bank aufgrund ihres Geschäftsmodells weiterhin aussichtsreich erscheine. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:300,70 EUR +3,28% (18.07.2022, 15:03)