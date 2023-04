NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

330,79 USD -2,62% (18.04.2023, 16:11)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:
920332

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:
GOS

GOS



NYSE-Symbol Goldman Sachs-Aktie:
GS

GS



Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (18.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von The Goldman Sachs Group Inc.(ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Licht und Schatten" - das sage der Aktienprofi zu den Zahlen von Goldman Sachs. Beim Ergebnis hätten sie mit 8,79 USD je Aktie deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Gerechnet worden sei mit 8,06 USD. Der Umsatz habe aber nur knapp über 12 Mrd. USD gelegen, während 12,2 Mrd. USD erwartet worden seien. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie etwas leichter. Aus technischer Sicht könnte es dann problematisch werden, die 200-Tage-Linie zu überspringen. Laut Martin Weiss fiel das 1. Quartal bei Goldman Sachs nicht so schlecht aus, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:303,00 EUR -2,51% (18.04.2023, 16:19)