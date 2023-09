NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (21.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Citigroup senkt das Kursziel für die Aktie von The Goldman Sachs Group Inc.(ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) von 400 auf 380 USD.In Anbetracht des schwierigen Marktumfelds rechne Goldman auch im dritten Quartal mit negativen Bewertungen von Aktienanlagen und Wertminderungen von Immobilien, wenn auch in geringerem Umfang als im zweiten Quartal, so die Citigroup in einer Research Note. Citi habe das Modell des Unternehmens aktualisiert, um eine niedrigere Gewinnprognose nach den jüngsten Kommentaren des Managements zu berücksichtigen.Die Citigroup stuft die Goldman Sachs-Aktie unverändert mit dem Rating "neutral" ein. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:312,00 EUR -1,20% (21.09.2023, 16:27)