NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

357,78 USD -2,12% (28.02.2023, 16:14)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GOS



NYSE-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (28.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) mit dem Votum "equal-weight" ein.Im Vorfeld des Investorentags von Goldman Sachs am Dienstag habe Morgan Stanley darauf hingewiesen, dass Goldman im vergangenen Februar seine ROTCE-Ziele auf 15%-17% angehoben habe und dass das Researchhaus keine neuen Renditeziele erwarte. Das Researchhaus füge, dass "es noch eine Menge Arbeit zu tun gibt", um das bestehende ROTCE-Ziel von 15%-17% zu erreichen.Die Analysten von Morgan Stanley haben ein "equal-weight"-Rating und ein Kursziel von 332 USD für die Goldman Sachs-Aktie. (Analyse vom 27.02.2023)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:337,95 EUR -1,96% (28.02.2023, 16:23)