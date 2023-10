NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

312,61 USD +0,04% (09.10.2023, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GOS



NYSE-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (10.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von JMP Securities:Devin Ryan, Analyst von JMP Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS).Nach einigen Höhen und Tiefen im dritten Quartal sei die Stimmung ähnlich wie zu Beginn, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch wenn die Ergebnisse des dritten Quartals oberflächlich betrachtet nicht großartig seien und neue Informationen weiterhin bewertet werden müssten, sei ein Großteil der schlechten Nachrichten verstanden worden.Devin Ryan, Analyst von JMP Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Goldman Sachs-Aktie bestätigt und das Kursziel von 450 auf 440 USD reduziert. (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:296,40 EUR +0,20% (10.10.2023, 11:52)