Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Goldman Sachs Group Inc.(ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Goldman Sachs habe am Dienstag vor Beginn des US-Handels seine Bücher geöffnet. Die Zahlen der Investment Bank hätten den Markt enttäuscht, die Aktie verliere zeitweise über sieben Prozent und führe damit die Verliererliste des Dow Jones an. Verwunderlich sei vor allem ein Faktor, der sich massiv auf die Kosten auswirke.Bereits Anfang 2020 habe Goldman Sachs angekündigt, dass das Unternehmen aufhören werde, die Ergebnisse aus dem vierten Quartal als Berechnungsgrundlage der Boni zu verwenden. Drei Jahre später scheine der Versuch der Firma, den Anlegern eine besser prognostizierbare Vorstellung von Personalkosten zu geben, vom Tisch zu sein.Am Dienstag habe Goldman seine Ergebnisse gemeldet, aus denen die höchste Vergütungsquote seit mehr als zehn Jahren hervorgehe. Sie habe bei 35,5 Prozent gelegen, während die Gesamtpersonalkosten bei 3,76 Milliarden Dollar gelegen hätten. Das seien die höchsten Personalkosten, die die Bank im letzten Quartal eines Jahres jemals habe.Mit den historisch hohen Personalkosten habe Goldman Sachs die Anleger erschreckt. Dabei sollte es sich allerdings nur um einen kurzfristigen Effekt handeln."Der Aktionär" bleibt bullish, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Goldman Sachs-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link