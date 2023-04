Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Goldman Sachs Group Inc.(ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der US-Bank Goldman Sachs sei es zum Jahresauftakt angesichts eines schwachen Handelsgeschäfts und Investmentbankings nicht rund gelaufen. In den drei Monaten bis Ende März sei der Nettogewinn im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar (umgerechnet 2,9 Milliarden Euro gefallen, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitgeteilt habe. Insgesamt seien die konzernweiten Erträge im ersten Quartal um fünf Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar gesunken. Analysten hätten mit höheren Einnahmen gerechnet.Besonders enttäuschend gewesen sei das Handelsgeschäft mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen, das für Goldman Sachs traditionell sehr wichtig sei. Hier seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar gefallen und damit deutlich unter den Markterwartungen geblieben.Auch in der Vermögensverwaltung und im klassischen Investmentbanking, zu dem die Betreuung von Firmen bei Börsengängen sowie Übernahmen und Fusionen zähle, habe wie schon im Vorquartal Flaute geherrscht. Außerdem habe ein 470 Millionen Dollar schwerer Verlust die Bilanz belastet, der beim Verkauf eines Teils von Goldmans Portfolio an Verbraucherkrediten angefallen sei. Im Gegenzug habe die Bank jedoch Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle in fast gleicher Höhe aufgelöst.Bei den Anlegern kämen die Zahlen nicht gut an. Die Aktie verliere derzeit 1,4 Prozent auf 334,99 Dollar und sei damit der zweitschwächste Wert des Tages im Dow Jones . Nur Johnson & Johnson verliere mit minus 3,0 Prozent noch stärker.Das Papier befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Goldman Sachs-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)