Erst in der vergangenen Woche hätten die Ökonomen gesagt, dass sie nicht vor Ende des vierten Quartals 2024 mit Zinssenkungen seitens der FED rechnen würden. Sie sähen zudem nur eine 15-prozentige Chance, dass die US-Wirtschaft im nächsten Jahr in eine Rezession gerate.



Mit dieser Prognose stelle sich Goldman allerdings gegen die derzeit am Markt vorherrschende Meinung, denn laut dem FedWatch Tool von CME rechne das Gros schon im Mai mit der ersten Zinssenkung.



Während die US-Bank bei Gold kaum Aufwärtspotenzial sehe, rechne sie bei anderen Rohstoffen mit deutlichen Preissteigerungen. In ihrem Rohstoffausblick für 2024 habe die Bank vorausgesagt, dass der öllastige S&P GSCI Commodity Index im nächsten Jahr eine Rendite von 21 Prozent einfahren werde, angeführt von einem Anstieg um 31 Prozent im Energiesektor und einem Anstieg um 17 Prozent bei Industriemetallen.



Das neue Kursziel von Goldman Sachs liege nun bei 2.050 Dollar. DER AKTIONÄR sei deutlich optimistischer für Gold als die US-Bank, ein neues Allzeithoch in den nächsten Monaten sei wahrscheinlich. Auch für Metalle wie Lithium und Kupfer sollte sich das Bild im nächsten Jahr wieder aufhellen und die Aktien der Produzenten auf der Gewinnerseite stehen. (28.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis angehoben, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".In einem am Sonntag veröffentlichten Bericht mit dem Namen "Gold's shine is returning" hätten die Analysten der US-Investmentbank ihr 12-Monats-Kursziel von 2.000 Dollar revidiert und sich für das kommende Jahr auch für andere Rohstoffe optimistisch gezeigt.