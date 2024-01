NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

380,45 USD +0,71% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GOS



NYSE-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:RBC Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS).Die US-Investmentbank habe in Q4 unter der anhaltenden Schwäche gelitten, die auf die Stärke im Investmentbanking in den Jahren 2020-2021 folgte, aber zu Beginn des ersten Quartals 2024 könnte eine Änderung der FED-Geldpolitik endlich zu einer echten Verbesserung der Bedingungen im Investmentbanking führen, was Goldman Sachs den dringend benötigten Rückenwind verschaffen würde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. RBC Capital Markets habe außerdem seine EPS-Schätzungen für die Jahre 2024 und 2025 auf 31,92 bzw. 39,22 von 30,05 bzw. 38,18 USD erhöht, um die jüngsten Ergebnisse und die jüngsten Aussichten für die Performance von Goldman Sachs zu berücksichtigen.RBC Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sector perform"-Rating für die Goldman Sachs-Aktie bestätigt und das Kursziel von 375 auf 390 USD angehoben. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:347,70 EUR -0,63% (17.01.2024, 14:27)