NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

354,68 USD -0,33% (01.08.2023, 16:22)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GOS



NYSE-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (01.08.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von Atlantic Equities:Die Analysten von Atlantic Equities stufen die Aktie von The Goldman Sachs Group Inc.(ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) von "underweight" auf "neutral" hoch.Trotz eines Gewinnrückgangs von 60% im Jahresvergleich habe es einige ermutigende Anzeichen in den Q2-Ergebnissen von Goldman gegeben, so Atlantic Equities in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sehe weniger negative Katalysatoren für die Aktie nach den Wertberichtigungen auf die Marcus- und GreenSky-Kreditportfolios.Die Analysten von Atlantic Equities stufen die Goldman Sachs-Aktie von "underweight" auf "neutral" herauf und heben das Kursziel von 330 auf 350 USD an. (Analyse vom 01.08.2023)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:323,60 EUR -0,06% (01.08.2023, 16:34)