The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger.



New York (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von Argus Research:Argus Research nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Während die Gewinne in Q4 übertroffen hätten, werde eine deutliche Erholung der Erträge von Goldman Sachs eine deutliche Verbesserung im Investmentbanking erfordern, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Der Auftragsbestand habe sich zum Quartalsende verbessert und Argus Research sehe eine bessere zweite Jahreshälfte 2024. In Erwartung weiterer Anzeichen einer Erholung der Haupteinnahmequellen bleibe das Analysehaus jedoch bei seiner neutralen Einschätzung.Argus Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Goldman Sachs-Aktie bestätigt. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:347,70 EUR -0,63% (17.01.2024, 14:27)